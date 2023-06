Concert musiques du monde

Musicien virtuose renommé en Ukraine et récemment installé dans la région, le multi-instrumentiste Olek Movchan (accordéon, cornemuse, thérémine…) et Catherine Morrison nous entraînent dans un voyage musical sans frontières où se côtoient tango et musique ethnique ukrainienne, musique classique et airs celtiques, musette et jazz… Depuis avril 2022, il a déjà donné de nombreux concerts en France, notamment sur scène avec des musiciens de renommée mondiale : Marielle Nordmann harpe France, Pierre Génisson clarinette France,

Richard Galliano accordéon France, Nemanja Radulovi? violon Serbie,

Boris Dujmovic guitare Croatie-France.