Concert My Velvet Soul

MY VELVET SOUL ce n’est ni Cream ni The Jimi Hendrix Experience, ni même Wolfmother ou Motörhead, mais on pourrait s’y méprendre ! Ce power trio originaire de Valence puise son énergie dans le son des années 60’s/70’s. Sapés à la Yardbirds, ces 3 musiciens distillent un Heavy Vintage Rock aux arômes de Rhythm’n’Blues.

Facebook : https://www.facebook.com/myvelvetsoulband

Bandcamp : https://myvelvetsoul.bandcamp.com/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCaH5M3t2k0agczLHy84NZUg

Entrée à prix libre!

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!