Concert No Monark

– Un concert pas comme les autres, la rencontre entre rythmes envoûtants et émotions puissantes.

– NO MONARK Un » Sans roi » qui nous offre une authentique rébellion artistique par la vulnérabilité et les émotions qu’il exprime.

Après 15 ans de musique en groupe, Benjamin se lance en solo avec NO MONARK, un projet où il se dévoile sans filtre. Ce voyage intérieur mêle vulnérabilité et émotions sincères, alliant poésie et rap dans des compositions captivantes. Avec une touche de timidité, d’humour et de mélancolie, il partage sa vision du monde à travers des boucles et des motifs sur fond de loop.

NO MONARK, c’est l’histoire authentique d’un artiste en quête de vérité et d’expression.