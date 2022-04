Concert : Noise Club

? BÅKÜ

Post Metal, Valence

La fiévreuse obsession des nuits incube la terreur. Mais le gardien du sommeil veille. Baku, la créature de la nuit, vague entre les esprits. Les nimbes deviennent son champ de bataille. Il engloutit les rêves, absorbe les cauchemars, efface les tourments.

Baku se loge près des oreilles qui sommeillent pour se nourrir des songes.

Représentation à la fois sensorielle et frénétique, le quintet » BÅKÜ » livre ses frissons aux couleurs post métal dont la voix insuffle l’espérance, la désolation, la puissance et la rage.

On entre dans une nouvelle journée, partagée entre l’entrain et l’addiction à la douceur du sommeil.

————————————

? MILKILO

Instrumental Noise & Heavy Kraut, St-Etienne

» C’est marrant de se dire qu’au début, le groupe a cru qu’il allait faire un album de « techno », avec leur nouveau looper et la marque sur le visage de la claque donnée par La Jungle dans une petite cave. C’est marrant, parce qu’à part quelques rythmiques « kick-sur-tous-les-temps » et deux ou trois envolées « jungle », il ne reste, dans le fond, pas grand chose de cette première impression. Mais ces premières tentatives, éprouvées en répétitions, ont indéniablement marqué la manière de construire ces nouveaux morceaux. Si les fondamentaux du duo sont toujours là (crescendos épiques, brisures de rythme, pedalboard bien rempli…), les compositions ont réellement pris une nouvelle dimension. A grand renfort de loops, assumant leurs côtés mélodiques et embrassant la répétition, elles ont gagné la cohérence qui pouvait manquer au premier album, ATLAS, sorti il y a bientôt 4 ans. Même si le groupe oscille toujours entre les styles, en implémentant des parties punk, post-rock, kraut et même sludge à leur noise rock instrumental, ABANDON peut se considérer comme une seule grande pièce dont les remous sont tous construits pour nous mener au grand climax de Jóia qui conclue le disque (sur une boucle infinie pour la version vinyle.). Tom D’Herin, déjà responsable de l’enregistrement d’ATLAS, a aussi pleinement assumé un rôle de producteur et a pu accompagner le groupe dès les pré-productions, entamées en Octobre 2019, et mettre les deux mains dans le cambouis des structures pour en tirer l’essence. À l’image du titre, ABANDON, qui doit être comprit pour sa polysémie ; « laisser tomber » et « se laisser aller », les titres expriment, sans mots, leur ambivalence : les rythmes presque dansants s’entremêlent aux ambiances chaotiques, quand les mélodies que l’on croyait enjouées s’assombrissent à mesure qu’elles s’empilent. Il faut plonger pour découvrir où sera situé la ligne de flottaison. »

————————————

? DEATH IS GONE

Noise Progressive, Gigors

Noise progressive et rampante qui suinte la démence et l’enfermement, Death Is Gone est une crise de manque, une témoin glacée de l’asphyxie collective. Quartet résolument sombre et puissant composé de membres de dK, No Shangsa, Thick, Salo…