Tout a démarré autour de leur passion commune pour la Grèce et sa culture, de laquelle ils proposent un répertoire mêlé de Rembetiko, Nisiotiko, Mikrasiatiko et Paradosiako. Au fur à mesure, NoMa commence à proposer ses propres arrangements, jusqu’à intégrer dans leur répertoire leurs compositions. Au menu : une invitation à la danse et au voyage, à profiter d’un instant d’introspection soutenue par, tantôt, une guitare et un violon et, tantôt, un bouzouki et une guitare. Et bien sûr deux voix. Depuis janvier 2025, ils présentent leur tout premier album
Concert : NoMa Concert
NoMa est le fruit délicieusement mûr de la rencontre entre les chanteurs et multi-instrumentistes Nominoë Crawford et Massimiliano Engelli.