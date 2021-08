CONCERT NORA GHOMRI & JEAN HUMENRY

Nora Ghomri et Jean Humenry, c’est l’histoire de deux artistes dont la rencontre s’avère prolifique. Jean apporte à Nora son expérience d’écrivain auteur compositeur. Nora a saisi cette opportunité pour concrétiser sa curiosité pour l’écriture.

Jean Humenry a organisé durant trois ans au début des années 80, à Dieulefit, un festival estival où se produisit notamment le chanteur Bill Deraime. Il faut aussi un animateur d’une des premières éditions de la fête « Picodon chez lui ».

Nora Ghomri, artiste méditerranéenne instinctive, aux racines franco-hispano-algérienne, avec sa voix claire et chaude, proposera de côtoyer « d’heureux mélanges musicaux », entre jazz et folk avec des textes personnels d’une grande sensibilité.