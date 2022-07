Concert NOX Musique Chorale a Cappella

Issu des classes à option musique du Lycée de Château-Thierry, il regroupe désormais des chanteurs de tous horizons et de tous âges, musiciens ou amateurs éclairés. Il privilégie le travail sur le son, le timbre, l’écoute et la recherche de l’homogénéité.

Depuis sa création, cet ensemble sillonne la France et s’installe chaque été dans une région propice pour peaufiner son programme musical et le livrer à l’occasion de quelques concerts.

Après y avoir chanté de nombreuses années, Nicolas Renaux a repris il y a dix ans la direction avec passion et perpétue la tradition. Cet été, l’ensemble pose ses valises près de Vaison la Romaine. Dans ses bagages, NOX, un programme d’oeuvres chorales a cappella du XXème siècle consacré aux compositeurs Jehan Alain, Maurice Duruflé, Alfred Desenclos, Charles Villiers Stanford, Edward Elgar, Igor Stravinsky, et dont l’oeuvre principale est le fascinant Requiem de Herbert Howells.