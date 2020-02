Concert : NYCHTEMERE

Mike aux manettes et ses guests vous convient à une expérience sonore éphémère et intempestive, une transe participative… Laissez-vous surprendre les oreilles !

Et non, « nycthémère » n’est pas une insulte, comme il pourrait y paraître, mais un nom masculin désignant « une unité physiologique de temps d’une durée de 24 heures, comportant une nuit et un jour, une période de sommeil et une période de veille. »