Venez profiter d’une soirée musicale exceptionnelle au Labyrinthe Enchanté. Au programme : Clem avec ses chansons françaises en acoustique, les Percussions Antillaises pour des chants et danses traditionnelles au son du « KA », et le live band Wakanda Nyu Kans Ka pour du Reggae, New-Roots et DanceHall. Selecta JPP sera aux platines. L’événement est organisé en partenariat avec l’association Nos Amis d’En Face. Des jeux de dominos seront disponibles. Un camping en partenariat est proposé pour les couchettes. Un bar associatif, un snack saveurs Antillaises et des expos stands seront présents. La participation est libre et consciente.
Concert’ O Laby
Inauguration du Labyrinthe Enchanté:
Concert live & acoustic avec Clem (chansons françaises en acoustique), Percussions Antillaises (chants, danses traditionnelles au son du « KA »), et le live band Wakanda Nyu Kans Ka (Reggae, New-Roots, DanceHall).
2275 route de Marsanne 26270 Mirmande Tél. 06 62 30 28 81