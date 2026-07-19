L’occasion d’ apprécier des musiques et saveurs d’ailleurs, découvertes culinaires en direction des Antilles : spécialités sucrées salées aux saveurs antillaises, bokits (hamburger façon Antillais), accras de morue, boudins harengs fumés, sorbets goyave..
Concert, Exposition, Rencontre
Concert O Laby
Venez vous joindre à nous pour un moment convivial avec l’ouverture du Laby enchanté !
Au programme : Concerts acoustic & live, percus, DJ, snack saveurs antillaises, bar associatif, expos stands
Le 25/07/2026 18:00 Informations complémentaires
225 route de Marsanne 26270 Mirmande
Gratuit pour les visiteurs