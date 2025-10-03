Concert : Oasis Boom

En partenariat avec Jazz Action Valence le VEX a le plaisir d’accueillir le duo Oasis Boom et son univers Krautrock du désert !

Le duo invente un rock du désert qui appelle la danse, connaît bien la techno, et aime les larges mélodies hypnotiques qui sonnent familières à nos oreilles.

Le son d’OASIS BOOM est très librement inspiré de Maloya et de musiques mandingues. Le synthétiseur se frappe avec des

baguettes de batterie et les tickets de métro se coincent dans les cordes de guitare comme s’il y avait du sable un peu partout.

Les tourneries puissantes semblent venir de loin, d’autres font

sourire et rappellent des musiques de jeux vidéo, des mélodies se déploient, bercent et englobent, des blagues parfois et la musique électronique qui rôde.

Ces deux musicien.ne.s, très actif·ve·s sur la scène lyonnaise et parisienne se rencontrent en 2021.

Mélissa Acchiardi joue du vibraphone et de la batterie, aime composer, improviser, bidouiller, s’exercer, tout casser ou s’appliquer. Formée en percussions classiques, elle joue dans The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, l’ARFI, Saint Sadrill, et avec plusieurs compagnies de théâtre.

La guitare de Vincent Duchosal s’est promenée dans le Maloya, le jazz contemporain, les musiques bruitistes et expérimentales. Il a les doigts agiles et aime les sons quand ils ne sont pas trop propres. Il joue dans Trio Meije, Phonem, ZOZIO et avec la cie la Grande Magouille.

Le groupe, nouveau lauréat Jazz Migration, sort son premier album » Cactus Bus » sort le 19/09/2025 chez Dur & Doux.