Concert : Oh My God !

Heureux de recevoir les Queers, groupe US mythique du pop punk ! Heureux aussi de la reformation sur cette unique date des Bad Chickens, groupe mythique valentinois ! Supermunk pour épicer le tout, on va être bien ! CB & gentils prix au bar.

? THE QUEERS

Pop Punk Legend, USA

Le chanteur et guitariste Joe King a pris le nom de scène de Joe Queer. La plupart des chansons traite de sujet légers, tels la bière et les filles, et Joe Queer refuse depuis plus de deux décennies de véhiculer un quelconque message politique avec sa musique, préférant jouer du punk rock pour le simple plaisir de jouer vite, et fort. Il a d’ailleurs eu maille avec des groupes street punk, en particulier les Dropkick Murphys qu’il accuse, avec d’autres formations punk, de faire en sorte que » la scène punk actuelle (ou ce qu’il en reste) est pleine de trous de cul qui ne veulent que se battre « .

Joe Queer – vox/guitar

Robbie Rotten – bass

Ginger Fanculo – guitar

Hoglog Rehab – drums

————————————

? BAD CHICKENS

Street Punk, local Heroes

Groupe valentinois formé en 2003 qui se reforme pour l’occasion, pour notre plus grand bonheur !

Les valentinois savent.

————————————

? SUPERMUNK

Punk Rock, Ardèche

Trio ardéchois qui vient de sortir son 3ème album chez Kickin Records.

Supermunk c´est Ben Bacon (Ex-AB&TP), Le Bazile (No Guts No Glory, Not Scientists) & Forest (Sons of Buddha, Napoleon Solo, Forest Pooky).

Pour le reste, ouvrez grandes, grandes, grandes vos oreilles!