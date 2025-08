Concert : Omar Perry and Erm

Fils du légendaire Lee « Scratch » Perry, Omar Perry perpétue l’héritage du reggae-dub tout en affirmant une identité artistique singulière. Avec le groupe ERM, il propose un vibrant hommage à son père à travers un live puissant et habité.

OMAR PERRY

Fils du pionnier du reggae-dub Lee « Scratch » Perry, Omar Perry a grandi dans l’effervescence du studio Black Ark, entouré des plus grands noms du reggae jamaïcain. Enfant, il enregistre ses premières voix sur les productions de son père. Mais c’est par ses propres talents qu’il se forge une place sur la scène internationale : une voix puissante, une présence scénique magnétique, et une énergie taillée pour les grandes scènes.

Installé en Europe depuis les années 2000, Omar Perry a collaboré avec Horace Andy, Sly & Robbie, ou encore Alborosie. Avec le groupe ERM, mené par Olivier Gangloff (proche collaborateur de Lee Perry), il signe aujourd’hui Channeling Lee « Scratch » Perry, un hommage fort et habité à la mémoire de son père. Sans nostalgie, mais avec ferveur et sincérité, il célèbre une musique libre, spirituelle et résolument actuelle.

RED ROCKERS x VESPER T

Red Rockers x Vesper T fusionnent l’énergie du sound system, les textures dub et une voix soul envoûtante.

Entre UK stepper, dub house, funk et vapor dub, leur live généreux explore les multiples facettes de la bass music. Leurs créations, 100 % artisanales, allient machines vintage, instruments acoustiques et collaborations inspirées. Vesper T incarne la sensibilité vocale du projet, portée par une puissance douce et habitée.