Avec la participation des élèves du conservatoire.
Réservation obligatoire au 04 75 00 77 50 (nombre de places limités)
Concert Ophris Guitar Quartet & Dalva Duarte
Ophris Guitar Quartet compose et arrange un répertoire aux esthétiques plurielles. Il entraine inéluctablement le public dans la confidence et révèle le pouvoir émotionnel d’un instrument aux multiples facettes en résonance avec l’exposition Amazonia.
place de Provence 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50
