Concert – Orchestre de Chambre de la Drôme – Passé-Présent, Questions de Modernités

Ancré sur son territoire sud-rhône-alpin dans le cadre de sa saison itinérante 2022 Écouter au présent, l’Orchestre de Chambre de la Drôme s’allie à l’association dioise des Amis des Arts et du Musée et à la Mairie de Châtillon en Diois pour mettre en valeur deux compositeurs singuliers et de renommée internationale établis dans la région. Lisa Heute et Michel Fano, deux compositeurs, deux siècles, deux esthétiques, là où on ne les attend pas. Leurs oeuvres prennent place dans un concert de musique française au prisme des générations et des techniques d’écriture aux côtés des oeuvres de Debussy et de Varèse. L’orchestre signera la seconde exécution de l’Étude XV de Michel Fano en présence du compositeur drômois, alors que le concerto pour marimba et orchestre Prince du paradoxe de Lisa Heute sera donné en première mondiale avec le soutien de la Sacem. Venez à la rencontre de l’école française de composition à travers les siècles lors d’un concert commenté placé sous la direction du chef Rémi Durupt (premier prix au concours international de Budapest, invité par l’Orchestre de Chambre de la Drôme). Un avant-concert sous forme de « répétition expliquée » par le chef d’orchestre sera également proposé une heure avant la représentation.

Concert commenté par Irène Hontang (musicologue et médiatrice de la musique)

Avec Rémi Durupt (chef d’orchestre), Louis Quiles (marimba solo) et l’Orchestre de Chambre de la Drôme