Concert- Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Jack The Cop

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (OTPMD) est un collectif de musique d’avant-garde basé en Suisse. Le groupe a été formé à Genève en 2006 par le contrebassiste Vincent Bertholet.

S’inspirant de diverses influences, dont le rock, le jazz, le punk et la musique du monde, OTPMD crée une tapisserie sonore qui défie toute catégorisation. Tout au long de sa carrière, OTPMD a sorti plusieurs albums, EPs et singles, chacun mettant en valeur son approche innovante de la composition et de la performance. Leur musique se caractérise souvent par des rythmes complexes, une instrumentation non conventionnelle et un sens du jeu qui reflète l’esprit irrévérencieux de leur homonyme.