Concert  » Orgue et Clarinette « 

Eva Villegas et Brice Montagnoux : le duo clarinette et orgue.

La clarinettiste Eva Villegas et l’organiste Brice Montagnoux forment un duo d’une rare complicité.

Eva Villegas et Brice Montagnoux font résonner les plus belles églises et cathédrales de France, tout en se produisant régulièrement à l’étranger.

Depuis 2016, le duo compte plusieurs dizaines de concerts à son actif et dispose d’un vaste répertoire allant de la période baroque à la musique contemporaine, écrit ou arrangé pour orgue et clarinettes en si bémol, la, mi bémol, et clarinette basse.

En 2019, Eva Villegas et Brice Montagnoux ont enregistré leur premier album, Dialogue sur les jeux d’anches, en l’église St Michel de Grimaud, pour le label belge Organroxx.