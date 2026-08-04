Flûte de pan et accordéon bayan, voici un alliage précieux et intime pour un duo d’une profondeur confondante, mêlant douceur limpide et virtuosité ébouriffante. Le premier est un sensationnel virtuose de son instrument dont il fait sortir une musique bouleversante. On ne sait plus s’il chante, joue ou siffle, mais on sait qu’il s’accorde parfaitement avec l’accordéon bayan du second, ambassadeur remarqué de cet instrument.
Concert
Concert – PAN & BAYAN
De Mozart, Bach et Bartok aux plus belles mélodies roumaines.
Le 17/08/2026 18:30 Informations complémentaires
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