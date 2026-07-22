Concert par un Trio émanant de l’Orchestre de Chambre de la Drôme

Concert donné par un Trio émanant de l’Orchestre de Chambre de la Drôme dans le cadre de « 2026 année Sévigné ».

L’Orchestre de Chambre de la Drôme voit le jour en septembre 2019, avec la ferme volonté de créer une synergie entre de jeunes musiciens professionnels, l’équipe associative, les acteurs culturels et sociaux du territoire et les publics de tous horizons. Ensemble, l’équipe oeuvre en direction d’un projet de territoire et d’un projet musical d’excellence, en orchestre comme en musique de chambre.

Orchestre professionnel à géométrie variable unique en France et en résidence à Die, il réunit ses musiciens autour d’un projet de valorisation des jeunes talents et de maillage du département de la Drôme par la culture. Sa saison itinérante 2026 » En voyage » propose un parcours itinérant de spectacles mettant en valeur les compositeurs qui explorent des espaces et des temps lointains, faisant appel à la virtuosité sans limite des interprètes, sous la direction artistique de Nicolas Mizen. Six nouvelles oeuvres sont commandées et créées par l’orchestre à cette occasion, dans le cadre de projets interdisciplinaires en lien étroit avec ses partenaires sur le territoire.

Le trio est composé de Camélia Bichard (violon), Laurie Bourgeois (violon) et Jean-Miguel Aristizabal (clavecin).

Au programme : Elisabeth Jacquet de la Guerre, François Couperin, Jean Joseph Mouret, Thoinot Arbeau et Caroline Shaw.