Après le Sucre, le Cabaret Sauvage ou encore la fête de l’humanité, c’est au tour du Mistral Palace de les accueillir pour cette tournée qui s’annonce magistrale !

? PARDONNEZ-NOUS

? SAM 30 NOV ? 5EUR ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

Pardonnez-nous est un collectif de DJ promouvant la fête libre et décomplexée : pas de limites de genres ni de format, ils aiment autant jouer de l’italo en club que de la techno en after et du disco en open-air. Et inversement !

Ils produisent leurs soirées à Paris, à la Station Gare des Mines, au Cabaret Sauvage et au Trabendo, et ils voyagent souvent : Berlin, Amsterdam, Lyon, Marseille, Nantes, là où le vent les porte et où la brise est fraiche. Et pour les écouter plus au calme, ils ont une résidence mensuelle chez Rinse France.

?? SITE OFFICIEL : https://pardonnez-nous.com/

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/pardonnez_nous

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/pardonnez.nous

?? INSTA : https://www.instagram.com/pardonnez_nous/

?? BANDCAMP : https://pardonnez-nous.bandcamp.com/

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=rpBsHUjiKiU

