Concert participatif de Noël

Venez nombreux chanter avec nous ! Avec l’ensemble Vocal du Conservatoire du Tricastin dirigé par Sylvie-Claire Vautrin.

Le 12/12/2025 18:30

Eglise Saint-Michel 26700 La Garde-Adhémar Tél. 04 75 04 07 98

Gratuit pour les visiteurs