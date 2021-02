Concert pédagogique: Le conte de Mya (sans public)

Tous les concerts que nous organisons sont accessibles gratuitement aux moins de 18 ans. En 2020, les concerts sur la Place du village, accessibles à tous ont pris une ampleur considérable, auprès d’un nouveau public en doublant le nombre de spectateurs.

.Alors que le public est actuellement privé des concerts de musique vivante à cause des conditions sanitaires, l’école est un des rares lieux communautaires encore ouvert.

.Après trois événements organisés pour les élèves du collège, cette année nous avons proposé à Gilles Maigron et son équipe pédagogique un concert pédagogique imaginé par Noémi Foucard à destination des élèves de l’école primaire de Buis les Baronnies.

.Le spectacle d’une durée de 45 minutes environ sera interprété par

.

. Noémi Fourcard – pianiste

. Noémie Berz – pianiste

. Fanny de Font-Réaulx – conteuse

.

.Le programme s’articule autour de l’oeuvre originale « Ma mère l’Oye » de Maurice Ravel, composée de 5 courtes pièces pour piano à quatre mains jouées par Noémi et Noémie. Les contes interprétés par Fanny viendront éclairer chaque pièce musicale. Les enfants seront immergés dans un monde onirique et poétique.

.Le compositeur s’est inspiré entre autres des contes de Charles Perrault pour écrire la partition :

.

. Pavane de la belle au bois dormant

. Le petit poucet

. Laideronnette ou l’impératrice des Pagodes (conte de Mme d’Aulnoy)

. Les entretiens de la Belle et la Bête (conte de Mme de Villeneuve)

. Le jardin féerique (inspiration libre de Maurice Ravel)

.