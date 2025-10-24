Comment retrouver le son d’un saxophone ou d’une trompette au milieu d’une masse sonore ? Venez nombreux à notre rencontre pour découvrir ou redécouvrir notre formation.
Par l’orchestre d’Harmonie Rose des Vents.
Suivi d’un temps convivial avec boissons offertes. Les jeunes de la MJC des 2 Rives vous proposeront des préparations afin de financer leurs projets
Concert pédagogique – Le mois des familles
Venez vous immerger dans l’univers de l’orchestre à travers un concert pédagogique. Les musiciens vous présenteront les nombreux instruments qu’ils pratiquent, ainsi ils vous donneront les clés pour écouter différemment la musique.
7 avenue du Rhône 26600 Pont-de-l'Isère
