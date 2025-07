Concert Perché du Haut Livron

Soirée Afrique! Avec Kaluwo, un quartet qui métisse musique du Sénégal et d’Afrique Centrale avec sonorités occidentales. Un régal de couleurs, de saveurs, et de parfums.

Une soirée à déguster avec un repas africain qui vous attend, et 2 stands proposant de l’artisanat ( Sénégal et Madagascar) et buvette, à partir de 19h.

Laissez la voiture en périphérie ou en bas dans la ville.