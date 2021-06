Concert performance – Clairière Festival

Performance musique peinture et danse avec Nicolas Saracco et Rebecca Chaillot. Horaire concert : 21:00 – 22 : 00

Concert performance ouverture » CLAIRIERE FESTIVAL » avec Guinguette Performance musique peinture et danse ; Entrée 30EUR / 15 EUR – 18 ans Nicolas Saracco, directeur et créateur du festival La Clairière, réalisera une performance peinture en direct sur « Tableaux d’une exposition » de M. Moussorgsky et » Gaspard de la Nuit » de M. Ravel joués par la talentueuse Rebecca Chaillot. Dans le final, l’ultime Scarbo de Ravel, une oeuvre de la plus grande difficulté pianistique, Maïté Jeanolin, s’invitera dans la musique et la peinture pour apporter une dimension supérieure au spectacle, en mouvement et en danse. Ils créeront à eux trois une partition encore jamais jouée. Rebecca Chaillot : pianiste Nicolas Saracco : Artiste plasticien Maïté Minh Tâm Jeannolin, danseuse,

À l’orée d’un bois entouré de lavandes et d’oliviers, la clairière se dévoile au bout d’un chemin initiatique comme une scène antique au coeur d’anciennes restanques, vestiges des cultures de l’Abbaye d’Aiguebelle. Cette terre à ciel ouvert, bordée d’une végétation luxuriante o re un espace scénique bucolique et primitif ou la nature se place au centre de la création.

La Clairière à été inspirée d’un appel de la forêt, un invitation de l’invisible à y prélever son énergie, son ancrage et sa vitalité pour créer un espace de partage, de rencontres et d’émotions autour de l’Art. L’année qui vient de s’écouler n’est elle pas là pour nous pousser à nous réinventer, nous rapprocher de l’essentiel ?

C’est dans cette énergie que le festival Clairière à été créé – en à peine deux mois – avec une programmation exceptionnelle au coeur d’un espace complètement naturel et préservé, pour proposer aux personnes qui peuplent le territoire et visiteurs de passage un autre imaginaire, un autre futur que celui qui nous était suggéré. Je vous invite donc à explorer l’ensemble de notre programmation et à venir à la rencontre de la Clairière pour en découvrir peu a peu ses secrets cachés…