Le 17 janvier 2026, La Fontaine d’Ananda ouvre sa nouvelle saison avec ABYSSAE.
Une expérience immersive portée par de jeunes artistes, où se rencontrent : piano acoustique, performance danse, lectures poétiques, création électroacoustique et création vidéo.
Une plongée dans un univers de jeunesse et de créativité, au coeur de l’hiver… au chaud, autour du poêle,
dans une atmosphère intime et chaleureuse.
Un moment pour ralentir, se rassembler, et traverser ensemble l’hiver, portés par la musique, les corps et les mots.
17 janvier 2026, La Fontaine d’Ananda, salle chauffée ? ambiance cocoon
? Places limitées ? réservation conseillée
Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par « Abyssae » (Théophile Simon)
Une traversée musicale où le piano, au centre de la scène, devient le coeur battant d’un voyage entre rêve et réalité avec musique acoustique ou électro-acoustique, poésie en musique et danse.
2055 route des Sylvains 26120 Chabeuil Tél. 06 08 09 86 34
