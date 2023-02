Concert piano et violoncelle – Rémi et Joël Geniet

C’est toujours un grand plaisir d’accueillir en famille Rémi Geniet et son frère Joël à Buis les Baronnies. Rémi joue très régulièrement dans les plus grandes salles internationales. Joël est un jeune prodige promis à un très bel avenir.

Rémi Geniet – piano

Plus jeune lauréat de l’histoire du Concours international Beethoven de Bonn, deuxième Prix du Concours International Reine Élisabeth de Belgique en 2013 à vingt ans, Rémi Geniet s’impose aujourd’hui comme l’un des pianistes les plus brillants de sa génération. Il est invité à se produire avec de nombreux orchestres d’envergure internationale. En récital, il se produit dans les plus grandes salles et festivals français. Rémi Geniet a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Brigitte Engerer et à l’École Normale de Musique Alfred Cortot dans la classe de Rena Shereshevskaya ; il a également travaillé avec Evgeni Koroliov à Hambourg et étudié la direction d’orchestre auprès de George Pehlivanian.

Joël Geniet – violoncelle

Premier prix du Concours International des Jeunesses Musicales de Belgrade en 2022, à l’âge de 19 ans, Joël Geniet s’était déjà distingué auparavant en remportant le premier prix au concours Flame 2016 et le concours Vatelot-Rampal 2018. Il poursuit actuellement ses études en Master dans la classe d’Antonio Meneses à la Hochschule der Künste de Berne, après avoir reçu les félicitations du jury lors de son examen de Bachelor. Soutenu en 2018 par la Fondation Talents & Violoncelles, Joël joue désormais un violoncelle d’Ersen Aycan, luthier à Freiburg.

Au programme :

– Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Suite pour violoncelle seul n° 5 en do mineur BWV 1011

? Prélude

? Allemande

? Courante

? Sarabande

? Gavotte I & II

? Gigue

– Carlo Alfredo Piatti (1822-1901) : Caprice no. 6 op. 25

– Zoltán Kodály: (1882-1967) Sonate pour violoncelle seul op. 8

? Allegro maestoso ma appassionato

? Adagio

? Allegro molto vivace

– Ludwig van Beethoven: (1770-1827) Sonate pour violoncelle et piano n° 4 en do majeur op. 102 n° 1

? Andante

? Allegro vivace

? Adagio ? Tempo d’Andante

? Allegro vivace

– Sergueï Rachmaninov (1873-1943): sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19

? Largo – Allegro moderato

? Allegro scherzando

? Andante

? Allegro mosso