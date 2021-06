Concert: Piano-vélo: Tour des Alpes

Pianiste, chanteur, auteur et compositeur, féru de vélo, de grand air et de voyages lents, Philippe Seranne se déplace avec son piano tout le tour des Alpes sans une goutte de gasoil !

Il fait escale devant l’Ancien Monastère de Sainte-Croix le Samedi 19 juin à 19h.

» Voyageur lent par monts et par mots, poète politique et anti-conformiste, Philippe Seranne emmène son piano dans les fermes, les lacs, les trains, les vélos pour y slamer le pouvoir, l’argent, l’amour, la mort »

Buvette et petite restauration sur place.

Avec le soutien de la commune de Sainte-Croix, Valdequint, la SCIC Nouveau Monastère.