Guillaume accompagne par ses improvisations les stages de Danse et Peinture à St Julien. Victor après un certain nombre d’années de piano nous proposera quelques morceaux.
Participation au chapeau.
Concert Piano
Avec Guillaume Dorel, compositions et improvisations et Victor Peugnet, classique et divers.
5 place de la mairie 26390 Hauterives Tél. 06 08 25 38 7
