Concert : Pierre-Jean Gaucher « Zappe Satie »

40 ans de carrière, une vingtaine d’albums sous son nom. Le guitariste-compositeur Pierrejean Gaucher n’a jamais caché ses influences, notamment celle de Frank Zappa auquel il a consacré un album entier. Aussi, 20 ans après son « Zappe Zappa », il a eu l’envie de réitérer cette démarche, mais cette fois-ci autour de l’univers musical d’Erik Satie.

Pour mener à bien cette aventure et donner un souffle nouveau à sa musique, le guitariste s’est entouré de jeunes et brillants musiciens du jazz en France. Leur fougue, leur énergie et leurs cultures musicales, alliées au répertoire écrit par Pierrejean, offrent un répertoire riche et original, qui sera joué pour la première fois en public.

« Une célébration de Satie qui n’imite pas mais réinvente » (Jazz Mag)