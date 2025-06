Concert : Piers Faccini solo

Quelques notes folk, un timbre mât apaisant enrobé de silence, et toutes les pierres et les voûtes de ce patrimoine faussement endormi viendront sublimer ces vibrations. Sans sonorisation ni superflu, Piers Faccini interprète ses chansons dans une version épurée, proche du moment de la version réalisée au moment de l’écriture. Et la magie opère immédiatement. Au-delà d’un concert, une aventure musicale suspendue, livrée comme un trésor dans l’oreille de celui ou celle qui la croise. La presse ne s’y est pas trompée, titrant » Un concert acoustique de Piers Faccini : une expérience presque sacrée ! « .

Une session élégante, sobre et envoûtante.