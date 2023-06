Elles sont deux : Piano et Voix.

Voix dans tous ses états, chante le doute et la force, Piano dans ses arpèges porte l’espace et le swing. Piano et Voix s’entendent, s’écoutent et se répondent au travers de reprises de chansons à texte féminines, parfois féministes, du jazz à la pop-rock.

Venez visiter l’étendue de vos émotions en partageant leur univers dans une ambiance aigre-douce et pimentée !