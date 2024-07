CONCERT : Pixvae + L’Etrangleuse – Colombian crunch

PIXVAE

Ouragan tropical dans lequel on aime se jeter à corps et à coeurs perdus, l’ensemble franco-colombien Pixvae annonce un retour ébouriffant ! Entre la Colombie et Lyon, ces têtes chercheuses des temps modernes proposent une nouvelle incursion dans les territoires anciens du currulao. La formule magique change légèrement mais l’énergie reste la même. Entre les racines emmêlées des rythmes et mélodies afro-colombiennes, la sève puissante du rock noise et les ramifications azimutées d’un jazz mutin, abandonnez-vous à une transe païenne et festive !

L’Etrangleuse

L’Étrangleuse est un quatuor qui joue une forme non définie de rock minimaliste et de chanson libre à quatre voix, amplifiant le dialogue entre une harpe à pédale en érable moucheté et un djéli n’goni en peau de chèvre, sur les grooves archaïques d’un basse-batterie bardé de colifichets. Le refuge de L’Étrangleuse, c’est une tente touareg perdue dans l’immensité de la toundra gelée, où les esprits de The Ex et de Brigitte Fontaine fomentent les hymnes secrets d’un nouvel ordre mondial, enfin gouverné par la poésie.