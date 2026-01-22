Quand on pense à la musique classique, on pense à Mozart, Bach, Schumann
ou Mahler. Et leurs femmes, leurs soeurs, leurs filles, où sont-elles ? Le récital proposé par la harpiste Ula Mlakar explore cette question au travers de cinq oeuvres écrites par des femmes entre les XXe et XXIe siècles. Mettre en lumière les compositrices et leurs oeuvres montre que la femme est une artiste créatrice, qu’elle est bien plus qu’une muse qui inspire le génie masculin…
Réservation conseillée.
Concert Plus que les muses
« Plus que des muses » : concert pour public Ados-adultes, par Ula Mlakar.
9 Rue Albin Vihet 26110 Nyons Tél. 04 75 26 48 26
