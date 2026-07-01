Concert, Spectacle

Concert – Polpo Tour – le PianO du Lac

Marinero propose un concert flottant, un spectacle pour toutes les générations, porté par de longues vagues de musique, par une poésie pleine d’embruns, par un vent rieur et léger qui vient gonfler la voile.

Concert – Polpo Tour – le PianO du Lac
Le 19/07/2026 20:00

D93 Le Claps 26310 Luc-en-Diois Tél. 06 62 75 80 94

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Payant

Un piano à la dérive dans le Pacifique Sud, un naufragé qui ne sait plus trop bien qui il est, les voix de ceux qui sont en mer, les chants de ceux qui les attendent, des histoires de monstres marins, de marins monstrueux.
Il y a un peu de tout ça dans Marinero. C’est un concert, c’est un spectacle, porté par de longues vagues de musique, par une poésie pleine d’embruns, par un vent rieur et léger qui vient gonfler la voile.
Marinero, c’est une belle rencontre entre deux artistes et le Catapiano créé par Voël et le pianO du lac, pour un concert sur l’eau unique et surprenant, joué dans les décors les plus oniriques.