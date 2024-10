Concert – Polyphonies Corses Traditionnelles – A Stonda

Un concert d’exception.

A Stonda (Polyphonies corses traditionnelles)

A l’initiative de Genevieve Ravet et de Xavier Nivaggioni, ce week-end de » la Foire aux Pommes » notre village va s’animer aussi musicalement avec le projet » Châtillon-en -Musique d’Automne »

Durant une heure, nous découvrirons les cinq chanteurs du groupe A Stonda ,

Nous irons à le découverte une forme particulière de chant corse la paghjella, classée au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Ce sont des chants à la fois profane et liturgique. La paghjella est chantée à l’église, sur la place du village ou au bar, en différentes occasions festives, sociales ou religieuses : lors des fêtes familiales ou des foires patronales. Elle accompagne les messes ou les processions.

Alexandre Alfonsi, Patrick Santa Maria, Etienne Orsini et Dumè Salviani dans ce concert du vendredi 25 octobre, au temple, interpréteront la partie religieuse de ce répertoire qui participe activement à la transmission de la langue et de la culture corse.

Et le groupe » A Stonda » a réservé le répertoire profane pour le repas traditionnel corse du lendemain qu’ils animeront le samedi 26 octobre à 20h au restaurant le Caveau (réservation obligatoire)