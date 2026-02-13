Concert – Polyphonies et Musiques Corses

Groupe emblématique de l’île de Beauté, I Messageri propose un voyage sonore entre tradition et modernité, porté par des voix puissantes et une instrumentation riche.

Fabrice et Jean-Michel ANDREANI, entourés de musiciens de renom, chantent une Corse contemporaine, profondément ancrée dans ses racines, mais toujours soucieux de garder un regard tourné vers l’avenir.

Entre musique traditionnelle et rythmes actuels, I Messageri flirte avec la world pour une musique sans frontière, où la Corse lie les hommes. Au fil des chants, les voix et les mélodies se tressent, s’envolent, touchent la nef d’une église aux couleurs d’encens, le plafond illuminé d’un théâtre, le ciel étoilé d’une place de village, et reviennent comme un refrain, déjà adopté pour accompagner le long des jours.