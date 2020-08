Concert Pop Soul Funk electro avec DIDONE et PARHÉLIE

Vous aimez quand ça bouge ??? Alors cette soirée n’est pas pour vous, car ça va DÉCOIFFER !! Une concert avec des rythmiques incontrôlables qui vous embarqueront dans les univers variés et tendance d’Olivier Didone

DIDONE c’est 20 années d ‘expériences sur les scènes de France et internationales. De la Soul, du Funk, du Rythm and Blues, une explosion d’énergie et de joie participative.

? Planche TERRE & MER !

? Carte à Mojitos, Vins, Bières….

? 19h à 1h00