A la fin du XIX° siècle, au sud des USA naissent et le negro-spiritual, et le blues.
Le blues, musique principalement afro-américaine raconte des histoires plutôt mélancoliques racontées à la première personne du singulier mais avec une énergie rythmique très dynamisante : le fameux » swing » va influencer l’expression de nombreux artistes du monde entier jusqu’à aujourd’hui.
Concert Pousse Blues
Concert organisé par l’association Tam-Tams de Piégon.
Chef de choeur : Eric Noyer.
A la fin du XIX° siècle, au sud des USA naissent et le negro-spiritual, et le blues.