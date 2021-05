Concert Primrose Ensemble

Primrose Ensemble interpréteront des pièces: Flamenco, musiques Vénézuéliennes et chinoises. Max Weinziel, Torres Maiani, Ponce. Violoniste soliste Yardani Torrès Maian, alto solo&viole d’amour Pierre Henri Xuereb, Luis et Niu Ruixin, violons et altos.

Avec le violoniste soliste Yardani Torrès Maiani,

Pierre Henri Xuereb , directeur artistique, alto solo, viole d’amour, Luis violon et alto, Niu Ruixin alto et violon. Ils joueront en duo, trio, solo, quatuor, un feu d’artifice de combinaisons pour violon, alto et nous aurons la grande joie de vous présenter le CD de l’Ensemble tout chaud.

Spectacle dans l’Auditorium et au théâtre extérieur.

Jauge réduite, se renseigner auprès de l’organisateur.