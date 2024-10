Concert – Projection CinÃ©-Nuances

Ciné-Nuances un dialogue entre 25 chanteurs, 3 musiciens, une cantatrice et un grand écran : un pot-pourri d’images et d’extraits de films et des chansons et des musiques cultes du patrimoine cinématographique proposition association ART STAR

« Ciné Nuances ». Ce spectacle est une ballade immersive dans le monde du Cinéma, accompagnée par un pianiste virtuose Clément Tardivet, de Gilles Mailles à la guitar et Roland Vachopoulos qui prendra la direction du choeur des 25 choristes en alternance avec Genevieve Ravet.

Ce spectacle a mobilisé aussi Isabelle Desmero chanteuse lyrique, qui incarnait la Grande Diva déambulant à plus de 3 mètres de haut rue des Rostangs, lors de » La Nuit aux Torches en 2019 .

» Ciné-Nuances » a été conçu comme un dialogue entre chanteurs et musiciens et un grand écran sur lequel Bernard Ravet a concocté un pot-pourri d’images et d’extraits de films qui font écho avec les chansons.

Le répertoire choisi pour ce spectacle explore cette longue histoire d’amour des salles obscures, où le « 7ème art » ne cesse de tisser des liens étroits entre la la chanson et le grand écran.

Ce spectacle-concert-projection est une autre manière d’inviter les spectateurs à retrouver les chansons et musiques cultes du patrimoine cinématographique.

Ce projet est une réponse originale à cette affirmation de Martin Scorses :

» La musique et le cinéma sont inséparables. Ils l’ont toujours été et le seront toujours. » Cette affirmation qui prend tout son sens en allant du premier film des frères Lumière aux comics muets, de Carmen à West Side Story , de James Bond à » Le bon, la brute et le Truand « , de Miss Robinson à Mourir d’aimer, de Jules et Jim » aux » Chose de la vie « , d’Orphéo Négro à » La Carioca » , de » la Dernier Séance » au » The end » dans Smile ou Charlot disparait dans le lointain de nos mémoires pour incarner l’affiche de ce spectacle.