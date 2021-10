Le Psychedelik Orkestar Project, aka le POP, est composé des membres des groupes Robert Spline (chanson française électro), Schvédranne (poésie électronique) et Lakay (world électro).

Le projet est né autour d’une passion commune pour les musiques électroniques ainsi que pour les musiques traditionnelles et anciennes. Rapidement, l’idée d’un « orchestre » fonctionnant sur des mouvements et des râgas à la manière des pièces indiennes s’est imposé.

Cinq musiciens occupent la scène avec, en plus des machines et samplers, une guitare, un saz turque, un banjo, une trompette, un violon, un seung thaïlandais, une batterie, un harmonium et un ensemble de percussions traditionnelles.