Concert punk au spot-live Ã  curnier

.TA GUEULE / SPEED PUNK’N’ROLL / LYONhttps://tagueule1.bandcamp.com/album/r-bus-de-la-soci-thttps://www.youtube.com/watch?v=nhmuQJ5frHs. .Le nom du groupe dit pratiquement tout. S’exprimant en français, Ta Gueule joue vite, fort et salement. Leur speed rock est grossier et subversif, alliant humour de terrassier et cynisme d’envergure. Une provocation ironique et désopilante, saturée par une once de folie et de satire libertaire. Tanner les gens tout en faisant émerger des idées, des réflexions… de faire chier un max.. .RAINCHECK / PUNK HARDCORE MELODIQUE / LYONhttps://raincheckcool.bandcamp.com/album/highbro-lowbrohttps://www.youtube.com/watch?v=KNc0q48Cwvc. .Perfusés depuis leur adolescence aux références de la scène punk et hardcore américaine ( Descendents, Good riddance, Dag nasty, Kid dynamite…) les 4 gonz’ de Raincheck envoient fort sans renier sur la mélodie.Après 2 EP sortis en 2016 et 2020 ils viennent de sortir leur premier LP » Highbro lowbro », 25 minutes de condensé fast punk mélo dont on ne sort pas indemne.. .La Sale Défaite c’est GRATUIT alors ramène tes potos dans notre échoppe préférée : Le Spot-Live à CURNIER (26110) ! Vous trouverez sur place des consos à prix raisonnables et de la graille pour éponger !Venez nombreux pour foutre le bordel dans la joie et la convivialité !.LE SPOT c’est à 15 minutes de Nyons / 28 mn de Buis les Baronnies et à 2H30 environ de Lyon / Marseille / Montpellier / Grenoble.

Parking devant le bar et à 100m pour garer les camions, pour ceux qui voudraient passer la nuit sur place SPREAD THE WORD*!*fait nétour aux copains!