Concert Qamelto + Prohibition Dead

Ce samedi 15 janvier Les Zythonautes invitent deux groupes de Rock!!!!!

En première partie de soirée c’est « Prohibition Dead », qui investit la scène. Ces trois amis d’enfances nous proposent un savoureux mélange de Pop, Rock Stoner, Boogie, Rock n’ Roll et Blues Rock à tendance psyché.

Facebook : https://www.facebook.com/ProhibitionDead

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCr47lsfBnTHl0mS0ppoyipg

Bandcamp : https://prohibitiondead.bandcamp.com/

Ensuite, c’est « Qamelto » qui pour la seconde fois, vient mettre le feu au Zythonautes.

Formé en 2019, QAMELTO est un groupe de rock français clermontois qui amène un brin de fraicheur dans le paysage hexagonal en édifiant un rock français singulier, dont l’armature prend sa forme dans Muse, Foo Fighters, Noel Gallagher, Incubus ou Freak Kitchen et le sommet dans l’abondante langue de chez nous.

Facebook : https://www.facebook.com/qamelto/about/?ref=page_internal

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCWv_JPNNJI8seFAHaZNu2_Q

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!!