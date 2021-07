Concert quatuor ACANTHE

L’ensemble Acanthe est composé de quatre musiciens éclectiques et originaux. Jesus LAREZ (violon) poursuit une formation de violon baroque en parallèle de son master et joue également du quatuor (instrument traditionnel vénézuélien). Judith BAUBEROT (violon) intègrera un master de direction d’orchestre l’année prochaine et maitrise la guitare électrique, lui permettant d’aborder un répertoire de musique actuelle. Lauréline ROLLAND (violoncelle) a longtemps étudié le chant Jazz et Sylvain PICART (violon) est avant tout compositeur. Ces atouts leur permettent de moderniser et diversifier leur répertoire dans l’objectif de le rendre accessible au plus grand nombre. -entrée libre-participation volontaire