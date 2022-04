Concert – Quatuor Martinu

QUATUOR MARTINU Croscendo Revival – Hommage à Floryse Bel Bennet Une soirée hommage par le Quatuor Martin? qui nous transporte avec un enthousiasme et une virtuosité incroyable Programme Antonin Dvorak – Felix Mendelssohn-Bartholdy

Concert exceptionnel du Quatuor Martinu

Au programme :

Antonin Dvorak – String quartet in D minor op. 34

Antonin Dvorak – Cypresses, selection

Felix Mendelssohn-Bartholdy – String quartet in A minor, op. 13

Tarif 12 EUR et réduit 10 EUR – 120 places disponibles

Entrée dès 18h

Possibilité de pré-réservation en appelant l’ Ancien-monastère de Ste-Croix au 04-75-21-22-06 ou par mail à contact@le-monastere.org