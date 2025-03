L’ex-chanteuse du groupe Mig est invitée à sillonner les routes de la Drôme et de l’Ardèche le temps de la tournée des Envolées 2025, entourée de PL Jamain et Rabah Hamrene venu rejoindre ce duo d’exception. Entre nouvelles et anciennes chansons, nouveaux arrangements et improvisations inédites, Djazia Satour ajoute au dialogue de la voix et du piano, banjo, bendir, mandole, violon et percussions maghrébines.

Infos et réservations sur : www.train-theatre.fr