Venez danser et vibrer au son de ce trio énergisant et envoûtant composé d’un violoniste, d’un violoncelliste et d’un beatmaker.
Le groupe puise son inspiration dans les musiques traditionnelles du Caucase revisitées ,arrangés librement pour une musique improvisée, plus insolente plus folle et plus radicale !
C’est promis RADIX va nous envoyer vers des contrées lointaines endiablées !!!
CONCERT RADIX
Le concert démarre à 22 heures.
Petite restauration sur place
Vous pouvez venir directement, nous ne prenons pas les réservations.
10, quai Roger Morin 26220 Dieulefit Tél. 07 71 02 40 86
