Concert Raffu + Les Évaporés

Concert évènement placé sous le signe des mots, de la voix et des musiques du monde… Avec en 1ère partie le groupe Les Évaporés (polyphonie nomade/Dieulefit) suivi du groupe RAFFU (chanson métissée/Rhône Alpes).

Avec en 1ère partie le groupe Les Évaporés (polyphonie nomade/Dieulefit) qui fait résonner des chants du monde a capella depuis plus de 2 ans. Les langues s’assemblent sans se ressembler, albanais médiéval, turc ancien, dialecte lapon… à en perdre son latin ! Un bonheur de chanter ensemble à partager sans modération.

Avec RAFFU (chanson métissée/Rhône Alpes) qui explore encore et toujours une musique énergisante aux couleurs du monde, croisement du sud, des balkans et de la chanson. Les textes soignés et les subtils arrangements aussi accessibles qu’ambitieux, offrent un spectacle original joyeusement vivifiant. Une envolée musicale qui exulte sur scène !

Une captation vidéo en public DEBOUT sera réalisée lors de ce concert, venez nombreux !!! Cerise sur le bonnet, un coup à boire sera offert aux 200 premiers spectateurs qui auront réservé leur entrée !

Soirée organisée par le groupe RAFFU et offerte par la ville de Dieulefit !

1 RÉSERVATION = 1 BOISSON OFFERTE

https://www.helloasso.com/associations/raffu-la-tete-dans-les-etoiles/evenements/raffu-1ere-partie-en-concert