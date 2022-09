Concert Raffu

RAFFU explore encore et toujours une musique métisse énergisante aux couleurs du monde, croisement du sud, des balkans, du swing et de la chanson.

RAFFU explore encore et toujours une musique métisse énergisante aux couleurs du monde, croisement du sud, des balkans, du swing et de la chanson. Les textes soignés et les subtils arrangements aussi accessibles qu’ambitieux, offrent un spectacle original, énergique et joyeusement vivifiant. Une envolée musicale qui exulte… sur scène!

Site : https://www.raffu.fr/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Ye5toWBLW9s

Facebook : https://www.facebook.com/raffuofficiel

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison !